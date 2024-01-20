В ХАМАС заявили, что стремятся к новой сделке по обмену пленными и заключёнными

Заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что стремится к новой сделке по обмену пленными.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не хотим удерживать находящихся у нас военнопленных», — сказал он.

Марзук добавил, что ХАМАС хочет достичь сделки, которая оправдывает надежды палестинского народа.

«В конце концов Израиль будет вынужден заключить сделку», — отметил он.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестино-израильский конфликт будет продолжаться до тех пор, пока все заложники не будут возвращены домой.

2 января портал Axios сообщил, что движение ХАМАС представило своё предложение по новой сделке по пленным, однако Израиль счёл его неприемлемым.