Съёмочная группа RT попала под обстрел на юге Ливана

Съёмочная группа RT попала под израильский авиаудар в 20 км от ливанской границы в районе Бурдж аш-Шамали.

Как сообщила руководитель RT Arabic Майя Манна, журналисты возвращались домой, в Бейрут, после отработанной смены.

«Этот район проезжали и другие люди, среди них началась паника. Там были женщины, дети. Наши источники рассказали, что в результате авиаудара есть погибшие и пострадавшие», — рассказала военкор RT Жоэль Марун.

По её словам, Израиль впервые нанёс удар по этому месту и никто из местных не ожидал, что район может быть опасен.

В декабре оператор телеканала Al Jazeera Самер Абудака погиб в результате удара армии Израиля по городу Хан-Юнис в секторе Газа.