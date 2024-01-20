Посол: Россия определится с мерами в ответ на размещение военных США в Дании
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Комментируя РИА Новости объявленное датским премьер-министром Метте Фредериксен оборонное соглашение с США, в рамках которого на территории страны смогут размещаться американские военные и оборудование, посол отметил, что это создаст новые вызовы для безопасности России в районе Балтийского моря.
«С учётом комплексной оценки характера угроз на этом направлении и будут определены необходимые ответные меры военно-технического характера», — заявил Барбин.
Ранее сообщалось, что Дания и США подписали соглашение о двустороннем военном сотрудничестве.