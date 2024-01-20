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Посол: Россия определится с мерами в ответ на размещение военных США в Дании

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Возможное размещение военных США в Дании повлечёт за собой ответные меры военно-технического характера со стороны России после оценки всех угроз. Об этом сообщил российский посол в Копенгагене Владимир Барбин.
Посол: Россия определится с мерами в ответ на размещение военных США в Дании
  • © AP Photo / Evan Vucci

Комментируя РИА Новости объявленное датским премьер-министром Метте Фредериксен оборонное соглашение с США, в рамках которого на территории страны смогут размещаться американские военные и оборудование, посол отметил, что это создаст новые вызовы для безопасности России в районе Балтийского моря.

«С учётом комплексной оценки характера угроз на этом направлении и будут определены необходимые ответные меры военно-технического характера», — заявил Барбин.

Ранее сообщалось, что Дания и США подписали соглашение о двустороннем военном сотрудничестве.

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