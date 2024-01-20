В Бахрейне столкнулись два минных тральщика британских ВМС

Два минных тральщика ВМС Великобритании столкнулись в Бахрейне, повреждена обшивка.

«Корабль британских ВМС Chiddingfold стоимостью в миллионы фунтов стерлингов на заднем ходу врезался в… британский военный корабль Bangor в ходе унизительной аварии в Бахрейне», — сообщает The Mirror со ссылкой на источники.

По данным издания, Chiddingfold врезался в Bangor, в момент когда он был пришвартован на базе.

О масштабах повреждений тральщика не сообщается, но никто из экипажа не пострадал.

В апреле 2023 года пролив Босфор был закрыт для судоходства в связи с аварией сухогруза.

В августе в Японии столкнулось два сухогруза.