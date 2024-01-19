МИД: послу Израиля сообщили об усилиях России по освобождению россиян из Газы

Россия прикладывает усилия для освобождения удерживаемых в секторе Газа граждан. Об этом послу Израиля в Москве Симоне Гальперин сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

В опубликованном внешнеполитическим ведомством сообщении также указывается, что с российской стороны была разъяснена последовательная принципиальная позиция Москвы в поддержку «всеобъемлющего ближневосточного урегулирования», которое должно происходить на основе соответствующих решений ООН.

Ранее в МИД России сообщили, что освобождение заложников из сектора Газа — приоритетная для Москвы цель при общении с палестинским движением ХАМАС.