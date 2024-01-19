Глава Минфина Линднер назвал Германию «уставшим после бессонной ночи человеком»
- AP
Об этом Линднер сказал в ходе выступления на форуме в Давосе.
«Но Германия — не больной человек... Германия — это уставший человек после бессонной ночи», — цитирует его РИА Новости.
По словам министра, Германии необходима «чашка кофе» в виде структурных реформ, чтобы немецкая экономика снова начала процветать.
Ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин недополучает средства из-за трат на помощь Киеву.
Также Хабек заявил, что экономика ФРГ стала менее конкурентной из-за отказа от российского газа.