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Глава Минфина Линднер назвал Германию «уставшим после бессонной ночи человеком»

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Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Германия не больной, а «уставший после бессонной ночи человек».
Глава Минфина Линднер назвал Германию «уставшим после бессонной ночи человеком»
  • AP

Об этом Линднер сказал в ходе выступления на форуме в Давосе.

«Но Германия — не больной человек... Германия — это уставший человек после бессонной ночи», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, Германии необходима «чашка кофе» в виде структурных реформ, чтобы немецкая экономика снова начала процветать.

Ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин недополучает средства из-за трат на помощь Киеву.

Также Хабек заявил, что экономика ФРГ стала менее конкурентной из-за отказа от российского газа.

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