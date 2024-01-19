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Yle: забастовки в Финляндии повлияют на объёмы поставок снарядов Украине

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Запланированные на февраль забастовки в Финляндии остановят работу завода по производству снарядов, а это отразится на их поставках на Украину, говорится в сообщении Yle со ссылкой на директора предприятия.
Yle: забастовки в Финляндии повлияют на объёмы поставок снарядов Украине
  • AP

«Завод не экспортирует ничего напрямую на Украину, но Силы обороны и государство экспортируют. Конечно, это отразится на их поставках», — сообщил директор завода Пекки Химанка.

Он затруднился дать оценку тому, какой ущерб будет нанесён заводу, однако допустил, что дефицит производства восполнится сверхурочной работой.

Ранее финский министр обороны Антти Хяккянен заявил, что страна начнёт производство артиллерийских снарядов для Украины.

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