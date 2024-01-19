Посол Копыркин: Москва готова содействовать достижению мира между Ереваном и Баку

Россия готова оказывать максимально возможное содействие достижению мира между Арменией и Азербайджаном.

Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

При этом он подчеркнул, что российская сторона активно и последовательно работала в этом направлении и сегодня продолжает это делать.

«Хочу сказать, что Россия остается твёрдо настроенной на то, чтобы оказывать максимально возможное содействие этому процессу, достижению действительно устойчивого, справедливого мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном», — сказал дипломат.

Ранее Копыркин заявил, что стратегические интересы России и Армении сходятся.

Также стало известно, что Ереван предложил Баку подписать соглашение о контроле над вооружениями.

Кроме того, глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Армении Саргис Ханданян заявил, что Ереван должен проводить переговоры с Баку на западных площадках.