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Декан экономфака МГУ Аузан: России поможет эффект Левши при новой глобализации

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Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан высказал мнение, что России при новой глобализации поможет так называемый эффект Левши.
Декан экономфака МГУ Аузан: России поможет эффект Левши при новой глобализации
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом он заявил в интервью РБК.

По прогнозам Аузана, глобализация когда-нибудь вернётся.

«Нам нужно обдумывать, как Россия будет входить в новый поток глобализации, с чем», — сказал он.

По его мнению, России в ситуации с новой глобализацией помог бы «феномен Левши», который подразумевает умение россиян делать нестандартные вещи очень хорошо.

Аузан добавил, что ещё одним преимуществом России могут стать цифровые технологии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что формируемая в основном западными странами модель глобализации изжила себя и находится в глубоком кризисе.

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