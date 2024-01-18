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Политик Филиппо назвал безумием поставки новых CAESAR Киеву

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своих соцсетях назвал безумием поставки новых гаубиц CAESAR украинским властям, когда ВСУ проигрывают и даже Соединённые Штаты отказываются от поставок Киеву вооружений.
Политик Филиппо назвал безумием поставки новых CAESAR Киеву
  • AP
  • © Libkos

«Франция произведёт 78 CAESAR для Украины Зеленского… Причём в момент, когда Украина проигрывает, когда сами американцы прекращают все поставки оружия и денег! Это безумие должно прекратиться. Выберем мир и прекратим разрушать себя ради пешки НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Филиппо также привёл заявление официального представителя Nexter, компании — производителя гаубиц, Александра Дюпьи, который сказал, что стоимость производства одной гаубицы составляет порядка €5 млн. Он отметил, что это значит, что французская сторона потратит €390 млн.

«Стоимость двух новых больниц во Франции! А после этого нам говорят, что денег на больных и пенсионеров нет», — добавил он.

Ранее Министерство обороны Франции заявило, что 50 стран объединились в «артиллерийскую коалицию» для поставок артиллерии Украине.

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