Политик Филиппо назвал безумием поставки новых CAESAR Киеву
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«Франция произведёт 78 CAESAR для Украины Зеленского… Причём в момент, когда Украина проигрывает, когда сами американцы прекращают все поставки оружия и денег! Это безумие должно прекратиться. Выберем мир и прекратим разрушать себя ради пешки НАТО», — цитирует его РИА Новости.
Филиппо также привёл заявление официального представителя Nexter, компании — производителя гаубиц, Александра Дюпьи, который сказал, что стоимость производства одной гаубицы составляет порядка €5 млн. Он отметил, что это значит, что французская сторона потратит €390 млн.
«Стоимость двух новых больниц во Франции! А после этого нам говорят, что денег на больных и пенсионеров нет», — добавил он.
Ранее Министерство обороны Франции заявило, что 50 стран объединились в «артиллерийскую коалицию» для поставок артиллерии Украине.