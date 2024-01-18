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Лавров: Россия и Белоруссия смогут отстоять свои интересы всеми средствами

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Если у Запада возобладает самоубийственная логика, Россия и Белоруссия отстоят свои интересы всеми средствами плечом к плечу, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров: Россия и Белоруссия смогут отстоять свои интересы всеми средствами
  • РИА Новости

«Если у Запада возобладает самоубийственная логика, я вас уверяю, что российский и белорусский народы плечом к плечу отстоят свою независимость и свои интересы. В этом нет никаких сомнений, для этого у нас есть все необходимые средства», — сказал он на пресс-конференции.

В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что звучащие из Польши заявления о готовности поддержать переворот в Белоруссии являются вмешательством в дела другого государства.

В Кремле подчеркнули, что Россия будет выполнять свои союзнические обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии.

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