Лавров: Британия науськивает Зеленского атаковать объекты в России
- AFP
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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
«Я приводил примеры, когда Лондон буквально науськивает Зеленского бомбить любые объекты на любой части Российской Федерации», — сказал он.
Также Лавров назвал невозможным вариант того, что Россия будет каким-либо образом «побеждена» на Украине.
Министр отметил, что Россия будет достигать целей спецоперации последовательно, настойчиво и достигнет их.
По словам Лаврова, блицкриг с целью нанести поражение России оказался иллюзией, Запад понял эту ошибку.