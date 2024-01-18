Лавров: Британия науськивает Зеленского атаковать объекты в России

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что британские власти науськивают Владимира Зеленского атаковать объекты на территории России.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

«Я приводил примеры, когда Лондон буквально науськивает Зеленского бомбить любые объекты на любой части Российской Федерации», — сказал он.

Также Лавров назвал невозможным вариант того, что Россия будет каким-либо образом «побеждена» на Украине.

Министр отметил, что Россия будет достигать целей спецоперации последовательно, настойчиво и достигнет их.

По словам Лаврова, блицкриг с целью нанести поражение России оказался иллюзией, Запад понял эту ошибку.