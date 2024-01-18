Французские сенаторы заявили об ухудшении военной ситуации для Киева

Группа французских сенаторов на основе данных украинских и польских чиновников заявила об ухудшении военной обстановки на Украине.

Об этом пишет РИА Новости.

Делегация комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооружённым силам в декабре посетила Варшаву и Киев.

По словам сенаторов, проведённые в Киеве беседы подтверждают «впечатление ухудшения военной ситуации», которое сопровождается усилением напора со стороны российских сил.

Ранее лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что ситуация на Украине меняется в худшую для Киева сторону.

Глава комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооружённым силам Седрик Перрен отмечал, что Франция производит за год столько снарядов натовского калибра 155 мм, сколько Украина тратит в течение трёх-четырёх дней.