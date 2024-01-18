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Французские сенаторы заявили об ухудшении военной ситуации для Киева

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Группа французских сенаторов на основе данных украинских и польских чиновников заявила об ухудшении военной обстановки на Украине.
Французские сенаторы заявили об ухудшении военной ситуации для Киева
  • © AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Об этом пишет РИА Новости.

Делегация комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооружённым силам в декабре посетила Варшаву и Киев.

По словам сенаторов, проведённые в Киеве беседы подтверждают «впечатление ухудшения военной ситуации», которое сопровождается усилением напора со стороны российских сил.

Ранее лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что ситуация на Украине меняется в худшую для Киева сторону.

Глава комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооружённым силам Седрик Перрен отмечал, что Франция производит за год столько снарядов натовского калибра 155 мм, сколько Украина тратит в течение трёх-четырёх дней.

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