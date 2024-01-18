Генерал Кин: прекращение помощи Киеву от США приводит к изменениям в пользу России

Прекращение американской помощи Киеву уже приводит к кардинальным изменениям в пользу России.

С таким заявлением в интервью телеканалу Fox News выступил бывший начальник штаба армии США, генерал в отставке Джек Кин.

По его словам, Россия «получит контроль» над Украиной.

«Из-за задержек и перспективы того, что, возможно, даже не будет финансирования, ситуация кардинально изменилась», — сказал генерал.

Ранее лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что ситуация меняется в худшую для Киева сторону.

Позже сообщалось, что сенат США может начать работу над запросом по Украине на следующей неделе.