Кандидат в президенты Финляндии: страна может стать посредником по Украине

Финляндия могла бы выступить в качестве посредника в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил кандидат в президенты страны Александр Стубб.

В эфире общественного вещателя Yle он напомнил, что Финляндия была выбрана председателем ОБСЕ на 2025 год.

«В этой связи Финляндия могла бы стать посредником в установлении мира», — сказал Стубб.

По его словам, у него хорошие отношения с Россией, а для установления мира нужны международные мандаты, а не двусторонние отношения.

Ранее Стубб заявил, что не будет поддерживать политические отношения с Россией в случае победы на выборах.