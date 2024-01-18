Кандидат в президенты Финляндии: страна может стать посредником по Украине
В эфире общественного вещателя Yle он напомнил, что Финляндия была выбрана председателем ОБСЕ на 2025 год.
«В этой связи Финляндия могла бы стать посредником в установлении мира», — сказал Стубб.
По его словам, у него хорошие отношения с Россией, а для установления мира нужны международные мандаты, а не двусторонние отношения.
Ранее Стубб заявил, что не будет поддерживать политические отношения с Россией в случае победы на выборах.