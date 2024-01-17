Ульянов назвал проблемы в ФРГ из-за отказа от газа России сопутствующим ущербом

Отказаться от российских поставок природного газа было добровольным решением правительства Германии по политическим мотивам, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Тот факт, что немецкая экономика в результате стала «менее конкурентной», можно рассматривать как сопутствующий ущерб», — заявил он.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек, выступая перед парламентом, сообщил, что экономика страны стала менее конкурентной из-за отказа от российского газа.

В сентябре прошлого года старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар выразил мнение, что экономику Германии ослабили дорогая энергия, проблемы на рынке и конкуренция.

Российский президент Владимир Путин во время «Российской энергетической недели» назвал неумным отказ Германии от поставок газа по «Северному потоку — 2». По его словам, Германия предпочитает покупать газ по более высоким ценам в других странах, «как будто они специально вредят экономике Германии».