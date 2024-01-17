Генсек ООН заявил об утрате влияния членами Совбеза
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«У пятёрки постоянных членов СБ ООН сегодня гораздо меньше влияния. Вы должны признать, что сегодня существуют средние державы, которые имеют больше влияния на происходящее, чем крупные державы», — цитирует его ТАСС.
По словам Гутерреша, сейчас Израиль, Иран и Турция обладают большим влиянием в имеющихся кризисах.
Ранее обозреватель Daily Mail Дэвид Аверре заявил, что Россия выигрывает битву за Арктику за счёт своих ледокольных технологий — Запад сталкивается с большими проблемами.
Также сообщалось, что рекордная добыча нефти в России в 2023 году свидетельствует об устойчивости страны к западным санкциям против энергетического сектора.