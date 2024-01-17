Постоянные члены Совбеза ООН, среди которых — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, — в значительной степени утратили свой авторитет, заявил Генсек всемирной организации Антониу Гутерреш.

«У пятёрки постоянных членов СБ ООН сегодня гораздо меньше влияния. Вы должны признать, что сегодня существуют средние державы, которые имеют больше влияния на происходящее, чем крупные державы», — цитирует его ТАСС.

По словам Гутерреша, сейчас Израиль, Иран и Турция обладают большим влиянием в имеющихся кризисах.

Ранее обозреватель Daily Mail Дэвид Аверре заявил, что Россия выигрывает битву за Арктику за счёт своих ледокольных технологий — Запад сталкивается с большими проблемами.

Также сообщалось, что рекордная добыча нефти в России в 2023 году свидетельствует об устойчивости страны к западным санкциям против энергетического сектора.