В армии Израиля заявили о пуске противотанковой ракеты из Ливана
- AP
- © Ohad Zwigenberg
«Зафиксирован пуск противотанковой ракеты из Ливана в район Гладиолы», — сообщает ЦАХАЛ в Telegram.
В ответ Армия обороны Израиля нанесла удар по инфраструктуре и военным объектам «Хезболла» в районе деревни Хула на юге Ливана.
Также израильская армия нанесла удар по террористической ячейке на территории военного объекта в районе города Марвахин на юге Ливана.
Ранее южные районы Израиля подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа.
15 января Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по отрядам радикалов с противотанковыми ракетами на юге Ливана.