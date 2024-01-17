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В армии Израиля заявили о пуске противотанковой ракеты из Ливана

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В израильской армии сообщили о пуске противотанковой ракеты из Ливана по направлению к опорному пункту армии «Гладиола».
В армии Израиля заявили о пуске противотанковой ракеты из Ливана
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

«Зафиксирован пуск противотанковой ракеты из Ливана в район Гладиолы», — сообщает ЦАХАЛ в Telegram.

В ответ Армия обороны Израиля нанесла удар по инфраструктуре и военным объектам «Хезболла» в районе деревни Хула на юге Ливана.

Также израильская армия нанесла удар по террористической ячейке на территории военного объекта в районе города Марвахин на юге Ливана.

Ранее южные районы Израиля подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа.

15 января Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по отрядам радикалов с противотанковыми ракетами на юге Ливана.

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