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Блинкен: возможный конфликт в Тайваньском проливе затронет всю планету

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Возможный конфликт в Тайваньском проливе затронет всю планету, потому что через него проходит половина мировой торговли, предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен: возможный конфликт в Тайваньском проливе затронет всю планету
  • AP
  • © Markus Schreiber

«50% мировой торговли проходит через этот пролив каждый день. Если это будет нарушено, это затронет всю планету», — сказал он на форуме в Давосе, его слова приводит РИА Новости.

Как заявили в Пекине, Китай в 2024 году продолжит продвигать процесс мирного воссоединения с Тайванем.

Как ранее заявил американский президент Джо Байден, Соединённые Штаты не поддерживают обретение Тайванем независимости. Вместе с этим в Белом доме отмечали, что США выступают за мир на Тайване, но не откажутся от поставок вооружений в регион. 

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