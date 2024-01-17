Блинкен: возможный конфликт в Тайваньском проливе затронет всю планету

Возможный конфликт в Тайваньском проливе затронет всю планету, потому что через него проходит половина мировой торговли, предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«50% мировой торговли проходит через этот пролив каждый день. Если это будет нарушено, это затронет всю планету», — сказал он на форуме в Давосе, его слова приводит РИА Новости.

Как заявили в Пекине, Китай в 2024 году продолжит продвигать процесс мирного воссоединения с Тайванем.

Как ранее заявил американский президент Джо Байден, Соединённые Штаты не поддерживают обретение Тайванем независимости. Вместе с этим в Белом доме отмечали, что США выступают за мир на Тайване, но не откажутся от поставок вооружений в регион.