Пекин ожидает, что Вашингтон выполнит свои обещания по поводу Тайваня

Китай рассчитывает, что США на деле выполнят свои обещания по поводу Тайваня и не станут поддерживать независимость полуострова, сообщил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.

Он напомнил, что тайваньский вопрос является главным из важнейших интересов Китая, а также наиболее важным и чувствительным вопросом в китайско-американских отношениях.

Чиновник также обратил внимание на то, что президент США Джо Байден неоднократно заявлял председателю КНР Си Цзиньпину о политике одного Китая.

«Надеемся, что США реализуют вышеизложенное заявление на практике», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее заявил Джо Байден, Соединённые Штаты не поддерживают обретение Тайванем независимости. Вместе с этим в Белом доме отмечали, что США выступают за мир на Тайване, но не откажутся от поставок вооружений в регион.