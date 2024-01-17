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Пекин ожидает, что Вашингтон выполнит свои обещания по поводу Тайваня

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Китай рассчитывает, что США на деле выполнят свои обещания по поводу Тайваня и не станут поддерживать независимость полуострова, сообщил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
Пекин ожидает, что Вашингтон выполнит свои обещания по поводу Тайваня
  • Gettyimages.ru

Он напомнил, что тайваньский вопрос является главным из важнейших интересов Китая, а также наиболее важным и чувствительным вопросом в китайско-американских отношениях.

Чиновник также обратил внимание на то, что президент США Джо Байден неоднократно заявлял председателю КНР Си Цзиньпину о политике одного Китая.

«Надеемся, что США реализуют вышеизложенное заявление на практике», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее заявил Джо Байден, Соединённые Штаты не поддерживают обретение Тайванем независимости. Вместе с этим в Белом доме отмечали, что США выступают за мир на Тайване, но не откажутся от поставок вооружений в регион. 

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