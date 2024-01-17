Антонов: в США не будет формата выездного голосования на выборах президента России

На территории США не будет использоваться формат выездного голосования во время выборов президента России в марте 2024 года.

Об этом в интервью «Известиям» заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, такое решение было принято из-за соображений безопасности.

При этом дипломат подчеркнул, что со стороны посольства будут приложены максимальные усилия, чтобы как можно больше россиян смогли отдать свой голос.

Ранее стало известно, что голосование на выборах президента России пройдёт в США 17 марта на трёх участках.

Также, по словам Антонова, Россия требует от США усилить охрану её дипмиссий в связи с выборами.