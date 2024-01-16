RT в Telegram
Подпишись

МИД Венгрии: антироссийские санкции не приблизили мир на Украине

Короткая ссылка
Санкции Евросоюза против России не смогли поставить её экономику «на колени», а также приблизить мир на Украине. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
МИД Венгрии: антироссийские санкции не приблизили мир на Украине
  • AP
  • © Virginia Mayo

По его словам, всё, что было предпринято по этой линии, не возымело успеха. Сийярто добавил, что Украине было поставлено много оружия и выделено немало денег, однако конфликт лишь затягивается.

«Украине было выплачено много денег, но разрушение Украины продолжается. Точно так же санкции ЕС не поставили российскую экономику на колени и не приблизили нас к миру», — заявил Сийярто в интервью порталу Exxpress.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжает укрепляться, вопреки ожиданиям её противников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить