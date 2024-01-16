МИД Венгрии: антироссийские санкции не приблизили мир на Украине
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По его словам, всё, что было предпринято по этой линии, не возымело успеха. Сийярто добавил, что Украине было поставлено много оружия и выделено немало денег, однако конфликт лишь затягивается.
«Украине было выплачено много денег, но разрушение Украины продолжается. Точно так же санкции ЕС не поставили российскую экономику на колени и не приблизили нас к миру», — заявил Сийярто в интервью порталу Exxpress.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжает укрепляться, вопреки ожиданиям её противников.