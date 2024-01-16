Катар: защиту судов в Красном море нельзя обеспечить без урегулирования в Газе

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что безопасность судов в Красном море невозможно обеспечить, пока конфликт в секторе Газа не прекратится.

«Обострение ситуации в Йемене и в регионе Красного моря невозможно рассматривать в отрыве от происходящего в секторе Газа», — цитирует его РИА Новости.

Аль-Ансари подчеркнул, что обеспечить безопасность судов в Красном море невозможно военными методами, если война в секторе Газа продолжится.

Ранее генеральный секретарь движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что действия Соединённых Штатов ставят под угрозу судоходство в Красном море даже для кораблей, не имеющих отношения к конфликту.