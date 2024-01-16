Генконсульство в Анталье подготовило документы для отправки тела Ярыгиной в Россию
- Gettyimages.ru
- © izanbar
Об этом RT сообщили в дипмиссии.
Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.
Ранее в администрации отеля Akka Alinda, где проживала погибшая россиянка Ярыгина, сообщили RT, что следов насилия на теле не обнаружено.
Волонтёры, участвовавшие в поиске погибшей в Турции Ярыгиной, рассказали RT, что подозревали местного жителя в причастности к её гибели.
По словам поисковиков, мужчина сам вызвал полицию, когда правоохранители обследовали дома.