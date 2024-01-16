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Генконсульство в Анталье подготовило документы для отправки тела Ярыгиной в Россию

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Генеральное консульство России в Анталье заявило о подготовке необходимых документов с целью отправки тела погибшей российской туристки Надежды Ярыгиной на родину.
Генконсульство в Анталье подготовило документы для отправки тела Ярыгиной в Россию
  • Gettyimages.ru
  • © izanbar

Об этом RT сообщили в дипмиссии.

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

Ранее в администрации отеля Akka Alinda, где проживала погибшая россиянка Ярыгина, сообщили RT, что следов насилия на теле не обнаружено.

Волонтёры, участвовавшие в поиске погибшей в Турции Ярыгиной, рассказали RT, что подозревали местного жителя в причастности к её гибели.

По словам поисковиков, мужчина сам вызвал полицию, когда правоохранители обследовали дома.

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