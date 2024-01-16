Reuters: Ким Чен Ын заявил, что растущая сила КНДР нужна только для самообороны

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что растущая сила КНДР нужна для самообороны, а не для «принудительного объединения».

«Растущие силы страны нужны для самообороны, а не для «принудительного объединения», — цитирует его Reuters со ссылкой на ЦТАК.

По словам северокорейского лидера, объединение с Южной Кореей невозможно.

Причиной этому Ким Чен Ын назвал стремление Сеула к падению режима в КНДР и объединению путём поглощения.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР не хочет войны, но не будет её избегать.

Также он призвал обозначить в Конституции Южную Корею как врага.