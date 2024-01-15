Финляндия собирается полностью запретить россиянам сделки с недвижимостью

Власти Финляндии намерены полностью запретить россиянам проводить сделки с недвижимостью уже этой весной, заявил глава Минобороны страны Антти Хяккянен.

Министр рассказал, что уже ведёт работу «над полным запретом» и ищет для этого «юридические основания», сообщает группа издания Uutissuomalainen.

Хяккянен добавил, что также правительство собирается ужесточить условия выдачи разрешений на сделки с недвижимостью лицам из стран, которые не входят в Евросоюз и Европейское экономическое пространство.

Ранее в МВД Финляндии заявили о решении оставить границы с Россией закрытыми до 11 февраля.