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Финляндия собирается полностью запретить россиянам сделки с недвижимостью

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Власти Финляндии намерены полностью запретить россиянам проводить сделки с недвижимостью уже этой весной, заявил глава Минобороны страны Антти Хяккянен.
Финляндия собирается полностью запретить россиянам сделки с недвижимостью
  • AP

Министр рассказал, что уже ведёт работу «над полным запретом» и ищет для этого «юридические основания», сообщает группа издания Uutissuomalainen.

Хяккянен добавил, что также правительство собирается ужесточить условия выдачи разрешений на сделки с недвижимостью лицам из стран, которые не входят в Евросоюз и Европейское экономическое пространство.

Ранее в МВД Финляндии заявили о решении оставить границы с Россией закрытыми до 11 февраля.

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