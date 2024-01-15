Песков: Россия предпочитает решать вопросы безопасности мирными средствами

Мирное решение проблем безопасности остаётся предпочтительным вариантом для России, сейчас Москва продолжает спецоперацию на Украине из-за нежелания Киева и его партнёров учитывать соображения российской стороны. Такое заявление в беседе с журналистами сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Для нас, конечно, предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами, дипломатическими средствами», — сказал представитель Кремля.

В условиях «абсолютной невозможности» этого, то есть в условиях нежелания стран коллективного Запада и Украины учитывать российские соображения безопасности, Россия ведёт специальную военную операцию, отметил Песков.

«В результате которой мы достигнем наших целей», — заключил он.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что обсуждение мира на Украине по формуле Владимира Зеленского без участия России лишено смысла.