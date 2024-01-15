Rzeczpospolitа: в Польше наблюдается бум производства оружия

Бурный рост производства оружия и снарядов зафиксирован в Польше из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила газета Rzeczpospolitа.

Отмечается, что компания Nitro-Chem значительно нарастила производство взрывчатых веществ.

«Сегодня мы производим тротил в три смены, 24 часа в сутки», — сказал глава предприятия Доминик Савицкий.

По данным газеты, увеличение выпуска военной продукции связано с резким ростом инвестиций.

Ранее начальник штаба Вооружённых сил Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что цены на боеприпасы для украинских войск с февраля 2022 года увеличились примерно в пять — десять раз.