Rzeczpospolitа: в Польше наблюдается бум производства оружия
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Отмечается, что компания Nitro-Chem значительно нарастила производство взрывчатых веществ.
«Сегодня мы производим тротил в три смены, 24 часа в сутки», — сказал глава предприятия Доминик Савицкий.
По данным газеты, увеличение выпуска военной продукции связано с резким ростом инвестиций.
Ранее начальник штаба Вооружённых сил Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что цены на боеприпасы для украинских войск с февраля 2022 года увеличились примерно в пять — десять раз.