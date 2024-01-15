RT в Telegram
Подпишись

Rzeczpospolitа: в Польше наблюдается бум производства оружия

Короткая ссылка
Бурный рост производства оружия и снарядов зафиксирован в Польше из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила газета Rzeczpospolitа.
Rzeczpospolitа: в Польше наблюдается бум производства оружия
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что компания Nitro-Chem значительно нарастила производство взрывчатых веществ.

«Сегодня мы производим тротил в три смены, 24 часа в сутки», — сказал глава предприятия Доминик Савицкий.

По данным газеты, увеличение выпуска военной продукции связано с резким ростом инвестиций.

Ранее начальник штаба Вооружённых сил Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что цены на боеприпасы для украинских войск с февраля 2022 года увеличились примерно в пять — десять раз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить