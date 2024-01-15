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Захарова назвала гороскопом данные Bild о плане конфликта НАТО и России

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Данные немецкого таблоида Bild якобы о возможности столкновения России и НАТО в 2025 году являются «прошлогодним гороскопом для Рыбы в Раке». Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова назвала гороскопом данные Bild о плане конфликта НАТО и России
  • РИА Новости

Ранее Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера писал, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.

«Мощный прошлогодний гороскоп для Рыбы в Раке», — написала Захарова в Telegram.

Дипломат не исключила, что аналитическую часть немецкому Минобороны предоставили в МИД ФРГ под руководством Анналены Бербок.

В свою очередь, первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров усомнился в правдивости данных Bild о подготовке ФРГ к войне с Россией.

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