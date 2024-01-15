Захарова назвала гороскопом данные Bild о плане конфликта НАТО и России
- РИА Новости
Ранее Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера писал, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.
«Мощный прошлогодний гороскоп для Рыбы в Раке», — написала Захарова в Telegram.
Дипломат не исключила, что аналитическую часть немецкому Минобороны предоставили в МИД ФРГ под руководством Анналены Бербок.
В свою очередь, первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров усомнился в правдивости данных Bild о подготовке ФРГ к войне с Россией.