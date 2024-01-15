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Турецкий политик Перинчек: Анкара выдержит давление по санкциям против России

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Анкара исходя из собственных интересов должна выстоять перед давлением Запада по применению антироссийских санкций.

Об этом заявил председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек, передаёт РИА Новости.

По его словам, нынешние большие проблемы в турецкой экономике можно преодолеть лишь в сотрудничестве с Россией, Китаем и Ираном.

«Санкции в отношении этих стран — это санкции в отношении Турции», — сказал политик.

Ранее Перинчек заявил, что корабли НАТО не зайдут в Чёрное море, пока идёт СВО.

Также Турция предложила России обсудить в конце января — начале февраля дорожную карту газового хаба.

Ранее США ввели санкции против физлица и трёх юрлиц России.

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