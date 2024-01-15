Турецкий политик Перинчек: Анкара выдержит давление по санкциям против России
Об этом заявил председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек, передаёт РИА Новости.
По его словам, нынешние большие проблемы в турецкой экономике можно преодолеть лишь в сотрудничестве с Россией, Китаем и Ираном.
«Санкции в отношении этих стран — это санкции в отношении Турции», — сказал политик.
Ранее Перинчек заявил, что корабли НАТО не зайдут в Чёрное море, пока идёт СВО.
Также Турция предложила России обсудить в конце января — начале февраля дорожную карту газового хаба.
Ранее США ввели санкции против физлица и трёх юрлиц России.