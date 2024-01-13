Депутат партии «Альтернатива для Германии» и уполномоченный фракции по правам русских в ФРГ Евгений Шмидт заявил, что меры жёсткой экономии немецких властей могут привести к уничтожению сельского хозяйства.

По его словам, фермеры Германии имеют право возмущаться тем, что правительство, заставляя сельское хозяйство нести бремя высоких цен, предпринимает попытки сэкономить деньги для выделения субсидий мигрантам и реализации «зелёных» проектов.

«Наши фермеры и так сильно страдают от запредельных цен на энергоносители. Планы правительства по отмене субсидий станут смертельным ударом для отрасли», — цитирует депутата РИА Новости.

8 января начался недельный протест фермеров. Они выступают против сокращения налоговых льгот на транспорт в лесном и сельском хозяйстве.