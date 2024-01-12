Пентагон уверен, что удары США ослабили возможности хуситов

Пентагон считает, что удары США и Британии по объектам в Йемене ослабили возможности хуситов. Представитель американского Минобороны выразил уверенность в том, что они не смогут «действовать так же, как они это делали в прежние дни».

«Я знаю, что мы ослабили их возможности. Я не думаю, что они смогут действовать так же, как они это делали в прежние дни», — сказал чиновник, слова которого приводит РИА Новости, на брифинге для СМИ.

Как заявил Пентагон, США и их союзники нанесли в Йемене удары по 28 местам, использовав более 150 боеприпасов.

Член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухейти отметил, что ракетный арсенал и другие вооружения не пострадали в результате авиаударов США и Великобритании.