Аналитики рассказали о последствиях ударов США по Йемену

Опрошенные RT аналитики рассказали, к каким последствиям могут привести удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов напомнил, что хуситы в Йемене после начала военных действий между Израилем и Палестиной поддержали движение ХАМАС и начали проводить ответные меры в отношении судов, которые проходили по Красному морю и были связаны с Израилем.

«Силы коалиции — США и их союзники — наносят удары по объектам хуситов в Йемене, которые использовались для ударов по проходящим судам. Это действительно эскалация конфликта», — сказал специалист.

Однако главной причиной, по мнению собеседника RT, являются продолжающиеся военные действия Израиля против движения ХАМАС, удары по местному населению и гибель палестинских граждан в секторе Газа.

По его мнению, возможны ответные действия отдельных группировок, но «большой войны» не ожидается.

«Будут удары и атаки на объекты тех стран, которые участвуют сейчас в действиях против хуситов и сектора Газа», — добавил он.

Доктор политических наук, профессор Александр Гусев обратил внимание на то, что израильско-палестинский конфликт вышел за пределы сектора Газа.

«Американцы не оставят в покое ни йеменских хуситов, ни ХАМАС, ни «Хезболлу», для США важно поддержание этих конфликтов за пределами своей страны, они так привыкли работать. Это всё связано с ключевыми позициями внешнеполитического тренда США... Это инвестиции. Американцы инвестируют в эти конфликты, любые деньги, которые они выделяют, к ним вернутся сторицей», — добавил политолог.

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов заявил, что своими действиями американцы показали, что хуситская пропаганда на самом деле права и истинный враг народа Йемена — США.

Он уверен, что удары США не приведут к серьёзному ослаблению хуситов.

«Полагаю, что удары по морским коммуникациям и кораблям, которые идут через израильские порты, только усилятся. Тем более что у хуситов имеются и морские лёгкие вооружения», — заключил собеседник RT.

Ранее об атаках США и Великобритании по Йемену высказались в МИД Ирана. Там происходящее назвали нарушением территориальной целостности.

США и Великобритания ночью 12 января начали военную операцию против хуситов в Йемене.

Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.