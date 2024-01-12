Советник премьера Ирака: удары по Йемену повысят градус конфликта в регионе
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- © Petty Officer 3rd Class Bill Dodge/U.S. Navy
«Это создаёт хаос и усилит интенсивность конфликта в регионе», — сказал он РИА Новости.
Советник иракского премьера отметил, что действия США и Британии лишены всякой международной законности в отношениях с суверенными странами.
Ранее США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что ударами по Йемену США отвлекают внимание от проблемных киевских подопечных.