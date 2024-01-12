Советник премьера Ирака: удары по Йемену повысят градус конфликта в регионе

Авиаудары США и Великобритании по Йемену — неоправданная агрессия, заявил советник по СМИ премьер-министра Ирака Хишам ар-Рикаби.

«Это создаёт хаос и усилит интенсивность конфликта в регионе», — сказал он РИА Новости.

Советник иракского премьера отметил, что действия США и Британии лишены всякой международной законности в отношениях с суверенными странами.

Ранее США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что ударами по Йемену США отвлекают внимание от проблемных киевских подопечных.