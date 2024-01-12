Сенатор Джабаров назвал будущее соглашение Британии и Украины пустым

Готовящееся соглашение между Великобританией и Украиной — пустое, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это соглашение абсолютно пустое, поскольку его выполнение ни к чему не приведёт ни для Британии, ни для Украины. По-прежнему британские спецслужбы работают на российско-украинском треке, и во многом видна их рука», — сказал он в беседе с «Лентой.Ру».

Джабаров подчеркнул, что Лондон — мастер закулисных тёмных дел и провокаций, но по мере реализации задач спецоперации на Украине роль Великобритании будет сокращаться.

Ранее стало известно, что Риши Сунак посетит 12 января Киев и объявит о новом крупном пакете помощи для Украины.

Также сообщалось, что Сунак пообещал поставить Вооружённым силам Украины крупнейшую партию дронов в преддверии своего визита в Киев.