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Сенатор Джабаров назвал будущее соглашение Британии и Украины пустым

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Готовящееся соглашение между Великобританией и Украиной — пустое, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор Джабаров назвал будущее соглашение Британии и Украины пустым
  • РИА Новости

«Это соглашение абсолютно пустое, поскольку его выполнение ни к чему не приведёт ни для Британии, ни для Украины. По-прежнему британские спецслужбы работают на российско-украинском треке, и во многом видна их рука», — сказал он в беседе с «Лентой.Ру».

Джабаров подчеркнул, что Лондон — мастер закулисных тёмных дел и провокаций, но по мере реализации задач спецоперации на Украине роль Великобритании будет сокращаться.

Ранее стало известно, что Риши Сунак посетит 12 января Киев и объявит о новом крупном пакете помощи для Украины.

Также сообщалось, что Сунак пообещал поставить Вооружённым силам Украины крупнейшую партию дронов в преддверии своего визита в Киев.

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