Сенатор Джабаров назвал будущее соглашение Британии и Украины пустым
- РИА Новости
«Это соглашение абсолютно пустое, поскольку его выполнение ни к чему не приведёт ни для Британии, ни для Украины. По-прежнему британские спецслужбы работают на российско-украинском треке, и во многом видна их рука», — сказал он в беседе с «Лентой.Ру».
Джабаров подчеркнул, что Лондон — мастер закулисных тёмных дел и провокаций, но по мере реализации задач спецоперации на Украине роль Великобритании будет сокращаться.
Ранее стало известно, что Риши Сунак посетит 12 января Киев и объявит о новом крупном пакете помощи для Украины.
Также сообщалось, что Сунак пообещал поставить Вооружённым силам Украины крупнейшую партию дронов в преддверии своего визита в Киев.