Задержанный в Финляндии россиянин Торден не подавал жалоб на условия содержания

Задержанный в Финляндии россиянин Воислав Торден не жаловался на условия содержания, сообщили в посольстве России в Хельсинки.

«Со стороны Тордена жалоб на условия содержания или запросов на организацию внеочередных посещений консульскими сотрудниками не поступало. Держим данный вопрос на контроле», — заявили ТАСС дипломаты.

Ранее адвокат россиянина Наталия Мальгина отметила, что Торден содержится в Финляндии в жёстких условиях.

Мальгина также рассказала, что Тордену грозит от двух лет до пожизненного срока лишения свободы.