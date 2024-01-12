Задержанный в Финляндии россиянин Торден не подавал жалоб на условия содержания
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«Со стороны Тордена жалоб на условия содержания или запросов на организацию внеочередных посещений консульскими сотрудниками не поступало. Держим данный вопрос на контроле», — заявили ТАСС дипломаты.
Ранее адвокат россиянина Наталия Мальгина отметила, что Торден содержится в Финляндии в жёстких условиях.
Мальгина также рассказала, что Тордену грозит от двух лет до пожизненного срока лишения свободы.