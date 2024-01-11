Нетаньяху: Израиль не намерен навсегда оккупировать Газу и выселять палестинцев

Израиль не намерен по итогам своей военной операции в секторе Газа на постоянной основе оккупировать анклав или вытеснять местное палестинское население, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

По его словам, боевые действия ведутся исключительно с целью уничтожения ХАМАС.

«Израиль не намерен навсегда оккупировать Газу или вытеснять её гражданское население», — цитирует Нетаньяху ТАСС.

Ранее число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа достигло 23 084.

Также Нетаньяху заявил о готовности Израиля урегулировать конфликт с ливанским движением «Хезболла» политическим путём.

Кроме того, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в конгрессно-культурном центре сравнил Нетаньяху с Адольфом Гитлером.