Нетаньяху: Израиль не намерен навсегда оккупировать Газу и выселять палестинцев
По его словам, боевые действия ведутся исключительно с целью уничтожения ХАМАС.
«Израиль не намерен навсегда оккупировать Газу или вытеснять её гражданское население», — цитирует Нетаньяху ТАСС.
Ранее число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа достигло 23 084.
Также Нетаньяху заявил о готовности Израиля урегулировать конфликт с ливанским движением «Хезболла» политическим путём.
Кроме того, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в конгрессно-культурном центре сравнил Нетаньяху с Адольфом Гитлером.