Число погибших при ударе Израиля по машине скорой помощи в Газе достигло шести
Число жертв удара израильских войск по машине скорой помощи в секторе Газа увеличилось до шести. Об этом сообщили в Палестинском обществе Красного Полумесяца.
- AP
«Шесть человек погибли при ударе оккупационных сил Израиля по машине скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее сообщалось о четырёх жертвах удара.
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