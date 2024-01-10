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Число погибших при ударе Израиля по машине скорой помощи в Газе достигло шести

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Число жертв удара израильских войск по машине скорой помощи в секторе Газа увеличилось до шести. Об этом сообщили в Палестинском обществе Красного Полумесяца.
Число погибших при ударе Израиля по машине скорой помощи в Газе достигло шести
  • AP

«Шесть человек погибли при ударе оккупационных сил Израиля по машине скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее сообщалось о четырёх жертвах удара.

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