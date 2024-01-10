МИД: попытки сорвать выборы президента за рубежом — признак двойных стандартов

Позиция стран Запада касательно проведения выборов президента России за рубежом — это открытое проявление очередных двойных стандартов. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадий Аскольдович.

Говоря о существенных препятствиях, с которыми сталкивается Россия при подготовке к предстоящим выборам главы государства за рубежом, Аскольдович отметил, что в своём стремлении «нанести поражение» Москве страны Запада теряют свой демократический облик.

«Позиция, прежде всего, западных столиц — это открытое проявление очередных двойных стандартов», — приводит слова Аскольдовича пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД заявили, что подготовка к выборам президента за рубежом уже сталкивается с препятствиями.