МИД: попытки сорвать выборы президента за рубежом — признак двойных стандартов
- РИА Новости
Говоря о существенных препятствиях, с которыми сталкивается Россия при подготовке к предстоящим выборам главы государства за рубежом, Аскольдович отметил, что в своём стремлении «нанести поражение» Москве страны Запада теряют свой демократический облик.
«Позиция, прежде всего, западных столиц — это открытое проявление очередных двойных стандартов», — приводит слова Аскольдовича пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Ранее в МИД заявили, что подготовка к выборам президента за рубежом уже сталкивается с препятствиями.