В Эквадоре задержали подозреваемых в убийстве двух полицейских
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«Двое предполагаемых исполнителей убийства двух наших коллег в Ноболе... были переданы в распоряжение компетентных органов», — говорится в сообщении полиции в соцсети X.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере десять человек погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких происшествий с российскими гражданами после обострения ситуации в Эквадоре к настоящему времени не зафиксировано.