В Эквадоре задержали подозреваемых в убийстве двух полицейских

Полиция Эквадора задержала двух подозреваемых в убийстве двух полицейских в городе Ноболь.

«Двое предполагаемых исполнителей убийства двух наших коллег в Ноболе... были переданы в распоряжение компетентных органов», — говорится в сообщении полиции в соцсети X.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере десять человек погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких происшествий с российскими гражданами после обострения ситуации в Эквадоре к настоящему времени не зафиксировано.