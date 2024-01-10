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В Эквадоре задержали подозреваемых в убийстве двух полицейских

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Полиция Эквадора задержала двух подозреваемых в убийстве двух полицейских в городе Ноболь.
В Эквадоре задержали подозреваемых в убийстве двух полицейских
  • Gettyimages.ru

«Двое предполагаемых исполнителей убийства двух наших коллег в Ноболе... были переданы в распоряжение компетентных органов», — говорится в сообщении полиции в соцсети X.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере десять человек погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких происшествий с российскими гражданами после обострения ситуации в Эквадоре к настоящему времени не зафиксировано.

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