В Японии заявили, что строительство новой базы США займёт более девяти лет

Строительство новой американской военной базы в районе города Наго на Окинаве займёт девять лет и три месяца, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.

Как передаёт его слова РИА Новости, строительство новой базы США для переноса туда находящейся на этом же острове базы Футэмма начнётся в среду, 10 января.

«Мы получили доклад Министерства обороны о том, что строительство в районе залива Оура будет начато сегодня, так как были завершены все необходимые приготовления», — сообщил Хаяси.

Ранее сообщалось, что США договорились о продаже Японии 400 крылатых ракет Tomahawk и сопутствующего оборудования на $2,35 млрд.