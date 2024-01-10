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В Японии заявили, что строительство новой базы США займёт более девяти лет

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Строительство новой американской военной базы в районе города Наго на Окинаве займёт девять лет и три месяца, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
В Японии заявили, что строительство новой базы США займёт более девяти лет
  • © Lance Cpl. Ethan M. LeBlanc/Marine Corps

Как передаёт его слова РИА Новости, строительство новой базы США для переноса туда находящейся на этом же острове базы Футэмма начнётся в среду, 10 января.

«Мы получили доклад Министерства обороны о том, что строительство в районе залива Оура будет начато сегодня, так как были завершены все необходимые приготовления», — сообщил Хаяси.

Ранее сообщалось, что США договорились о продаже Японии 400 крылатых ракет Tomahawk и сопутствующего оборудования на $2,35 млрд.

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