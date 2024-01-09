Лавров выразил иранскому коллеге соболезнования в связи с терактом в Кермане

Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном выразил ему соболезнования в связи с терактом в Кермане, жертвами которого, по последним данным, стал 91 человек.

«Лавров выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью от рук террористов в иранском Кермане людей, собравшихся почтить память генерала Касема Сулеймани. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в противодействии международному терроризму», — сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации.

В разговоре стороны также обсудили ситуацию в секторе Газа и в Красном море.

«Подчёркнута актуальность наращивания политического диалога и практического сотрудничества в русле договорённостей, достигнутых на уровне руководства двух стран», — говорится в заявлении.

3 января в Иране произошёл теракт — неизвестные привели в действие два взрывных устройства на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани.

Представители террористической группировки «Исламское государство»* взяли на себя ответственность за теракт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.