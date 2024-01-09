Business Standard: кризис в Красном море снизит экспорт Индии на $30 млрд

Экспорт Индии рискует упасть на $30 млрд из-за нестабильности в Красном море. Такую оценку ситуации дал Исследовательский и информационный центр для развивающихся стран из Нью-Дели.

«В текущем финансовом году общий объём экспорта Индии может сократиться примерно на $30 млрд, поскольку угрозы грузовым судам в Красном море приводят к резкому росту тарифов на контейнерные перевозки и вынуждают экспортёров сдерживать поставки», — пишет газета Business Standard.

Генеральный директор аналитического центра Сачин Чатурведи отметил, что кризис в Красном море «действительно повлияет на торговлю Индии» и может привести к её дальнейшему спаду.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что наращивание военного присутствия в Красном море повышает международную напряжённость.

8 января представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что запуск собственной военной миссии Европейского союза в Красном море станет темой обсуждений, к которым объединение намерено приступить на текущей неделе.