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Business Standard: кризис в Красном море снизит экспорт Индии на $30 млрд

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Экспорт Индии рискует упасть на $30 млрд из-за нестабильности в Красном море. Такую оценку ситуации дал Исследовательский и информационный центр для развивающихся стран из Нью-Дели.
Business Standard: кризис в Красном море снизит экспорт Индии на $30 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © ugurhan

«В текущем финансовом году общий объём экспорта Индии может сократиться примерно на $30 млрд, поскольку угрозы грузовым судам в Красном море приводят к резкому росту тарифов на контейнерные перевозки и вынуждают экспортёров сдерживать поставки», — пишет газета Business Standard.

Генеральный директор аналитического центра Сачин Чатурведи отметил, что кризис в Красном море «действительно повлияет на торговлю Индии» и может привести к её дальнейшему спаду.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что наращивание военного присутствия в Красном море повышает международную напряжённость.

8 января представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что запуск собственной военной миссии Европейского союза в Красном море станет темой обсуждений, к которым объединение намерено приступить на текущей неделе.

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