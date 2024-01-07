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Британский полковник Кемп: на Западе не верят в угрозу со стороны России

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Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что в западных странах сомневаются в том, что они столкнутся с угрозой в случае победы России в украинском конфликте.

Такое мнение он выразил в статье для газеты The Telegraph.

Как отметил Кемп, Киев пытается убедить Запад в том, что украинцы борются не только за свою страну, но и за всю Европу, которой самой грозит опасность в случае успехов Москвы в украинском конфликте.

«Нет никаких признаков того, что президент США или западноевропейские лидеры действительно в это верят», — говорится в публикации.

Кемп добавил, что если бы Запад действительно верил в угрозы со стороны России, то давно поставил бы Киеву огромное количество необходимого ей оружия.

Ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бока назвал невозможной будущую архитектуру безопасности Европы без участия России.

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