Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская сторона жёстко ответила на попытки Соединённых Штатов договориться по украинскому конфликту.

В эфире YouTube-канала Judging Freedom он отметил, что Вашингтон постоянно пытается выяснить, как можно принудить Москву начать переговоры.

«Они всё ещё думают, что существует какой-то способ сделать это. Но русские отвергают их предложения и говорят: «Нам не о чем общаться с вами. Всё кончено, никаких переговоров не будет, пока вы не уйдёте с Украины и не перестанете угрожать нашим границам», — добавил Джонсон.

Кроме того, он напомнил, что Запад вложил в Украину миллиарды долларов, однако это не помогло нанести стратегическое поражение России.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия завершит конфликт на Украине на своих условиях.