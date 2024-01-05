В Белом доме заявили о риске частичного шатдауна в США в январе
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Как она отметила на семинаре для прессы, это связано с тем, что в конгрессе так и не договорились об уровне расходов на текущий год.
«Я обычно настроена оптимистично. Однако не записывайте меня в оптимисты сегодня утром», — цитирует её РИА Новости.
Янг отметила, что ряд представителей Республиканской партии могут довести ситуацию до шатдауна.
«Их риторика беспокоит меня», — добавила она.
Ранее в Пентагоне заявили, что выделить деньги Украине на военную помощь без одобрения конгрессом финансирования невозможно.