В Белом доме заявили о риске частичного шатдауна в США в январе

Глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг заявила о существовании риска того, что американские власти в январе столкнутся с частичным шатдауном.

Как она отметила на семинаре для прессы, это связано с тем, что в конгрессе так и не договорились об уровне расходов на текущий год.

«Я обычно настроена оптимистично. Однако не записывайте меня в оптимисты сегодня утром», — цитирует её РИА Новости.

Янг отметила, что ряд представителей Республиканской партии могут довести ситуацию до шатдауна.

«Их риторика беспокоит меня», — добавила она.

Ранее в Пентагоне заявили, что выделить деньги Украине на военную помощь без одобрения конгрессом финансирования невозможно.