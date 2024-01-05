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В Белом доме заявили о риске частичного шатдауна в США в январе

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Глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг заявила о существовании риска того, что американские власти в январе столкнутся с частичным шатдауном.
В Белом доме заявили о риске частичного шатдауна в США в январе
  • Gettyimages.ru

Как она отметила на семинаре для прессы, это связано с тем, что в конгрессе так и не договорились об уровне расходов на текущий год.

«Я обычно настроена оптимистично. Однако не записывайте меня в оптимисты сегодня утром», — цитирует её РИА Новости.

Янг отметила, что ряд представителей Республиканской партии могут довести ситуацию до шатдауна.

«Их риторика беспокоит меня», — добавила она.

Ранее в Пентагоне заявили, что выделить деньги Украине на военную помощь без одобрения конгрессом финансирования невозможно.

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