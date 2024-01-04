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В Пентагоне дали комментарий в связи с данными об ударе в Багдаде

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В Пентагоне прокомментировали информацию об ударе сил США по штабу народного ополчения в Багдаде.
В Пентагоне дали комментарий в связи с данными об ударе в Багдаде
  • Gettyimages.ru
  • © Glowimages

«США продолжат предпринимать шаги по защите наших сил в Ираке и Сирии, отвечая на угрозы, с которыми они сталкиваются», — заявили в американском военном ведомстве РИА Новости.

Таким образом в Пентагоне ответили на просьбу прокомментировать информацию об ударе сил США по штабу народного ополчения в столице Ирака.

Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон осудил обстрел своего посольства в Багдаде и призвал провести расследование.

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