В Пентагоне дали комментарий в связи с данными об ударе в Багдаде

В Пентагоне прокомментировали информацию об ударе сил США по штабу народного ополчения в Багдаде.

«США продолжат предпринимать шаги по защите наших сил в Ираке и Сирии, отвечая на угрозы, с которыми они сталкиваются», — заявили в американском военном ведомстве РИА Новости.

Таким образом в Пентагоне ответили на просьбу прокомментировать информацию об ударе сил США по штабу народного ополчения в столице Ирака.

Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон осудил обстрел своего посольства в Багдаде и призвал провести расследование.