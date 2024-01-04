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AC: США больше не верят в победу Украины

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Вашингтон полностью потерял веру в победу Киева, поэтому подталкивает украинское правительство на переговоры с Москвой. Об этом сообщил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для The American Conservative.
AC: США больше не верят в победу Украины
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

«Пока украинцы переживают вторую зиму в конфликте, администрация Байдена, очевидно, отказалась от мыслей о победе», — сказано в публикации.

По его словам, заявления представителей американских властей об Украине изменились, в начале конфликта Белый дом говорил о захвате Крыма и поражении России, а теперь Вашингтон настаивает на дипломатическом решении.

Бэндоу отметил, что в настоящий момент целью союзников стала подготовка Украины к переговорам с Россией.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у США больше нет средств для дальнейшей помощи Украине.

19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российскими группировками войск была освобождена территория в пять раз больше, чем занимали Донецкая и Луганская народные республики до начала спецоперации.

Вместе с этим бывший посол Соединённых Штатов в НАТО Иво Даалдер выразил мнение, что Украину может ждать поражение в конфликте с Россией в первой половине 2024 года.

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