Верховный лидер Ирана пообещал жёсткий ответ на теракт в Кермане

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что ответственные за теракт в Кермане обязательно понесут справедливое наказание и получат жёсткий ответ.

Его слова приводит IRNA.

«Аятолла Хаменеи заявил, что виновные обязательно понесут справедливое наказание и получат жёсткий ответ за причинённую ими трагедию», — говорится в сообщении агентства.

Взрывы произошли на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани. По данным СМИ, у кладбища, где проходило траурное мероприятие, были заложены взрывные устройства в сумках, их могли привести в действие дистанционно. Согласно последним данным, число пострадавших достигло 188. Погибли 103 человека.

По всему Ирану 4 января будет объявлено днём траура.