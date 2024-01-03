Верховный лидер Ирана пообещал жёсткий ответ на теракт в Кермане
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Его слова приводит IRNA.
«Аятолла Хаменеи заявил, что виновные обязательно понесут справедливое наказание и получат жёсткий ответ за причинённую ими трагедию», — говорится в сообщении агентства.
Взрывы произошли на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани. По данным СМИ, у кладбища, где проходило траурное мероприятие, были заложены взрывные устройства в сумках, их могли привести в действие дистанционно. Согласно последним данным, число пострадавших достигло 188. Погибли 103 человека.
По всему Ирану 4 января будет объявлено днём траура.