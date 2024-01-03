Брюссель снова закрыл глаза на акт терроризма ВСУ и делает вид, что спустя пять дней по-прежнему не замечает совершённого 30 декабря удара по гражданским объектам в Белгороде, заявило постпредство России при Евросоюзе.

Как заявили дипломаты, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, преподнеся теракт как «законное право Украины на самооборону», расписался в том, что Евросоюз является пособником и спонсором киевского режима, осуществляющего преднамеренные террористические акты против мирного населения России.

«Подобная реакция свидетельствует исключительно о еэсовской трусости: в условиях, когда нет контраргументов, то любимым оправданием Евросоюза и «ответом» на все резонные вопросы становится попытка списать всё на «кремлёвскую пропаганду и дезинформацию», — говорится в сообщении постпредства.

30 декабря ВСУ атаковали мирное население Белгорода двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям.

В результате удара погибли 25 человек. Президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ терактом.

Министерство иностранных дел Франции во время брифинга проигнорировало просьбу обозначить позицию Парижа относительно ударов ВСУ по мирному населению Белгорода. Вместе с этим во французском МИД отметили, что Украина «осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьёй Устава ООН».